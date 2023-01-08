Англия08 января 2023, 00:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Важные события во всех видах спорта
08 января 2023, 00:05 |
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В воскресенье, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:30 Неймеген – Аякс
18:30 Манчестер Сити – Челси
19:00 Сампдория – Наполи
19:30 Севилья – Хетафе
20:00 Маритиму – Спортинг
21:45 Милан – Рома
22:00 Атлетико – Барселона
ТЕННИС
09:30 Новак Джокович – Себастьян Корда
14:30 Александр Овчаренко – Алафия Аени
ВОЛЕЙБОЛ
16:00 Прометей (Ж) – Пржеров (Ж)
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