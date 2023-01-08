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Англия
08 января 2023, 00:05 |
46
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января

Важные события во всех видах спорта

08 января 2023, 00:05 |
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
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В воскресенье, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:30 Неймеген – Аякс

6.50 – 6.00 – 1.36

18:30 Манчестер Сити – Челси

1.30 – 5.75 – 9.00

19:00 Сампдория – Наполи

8.00 – 4.75 – 1.40

19:30 Севилья – Хетафе

1.75 – 3.40 – 5.25

20:00 Маритиму – Спортинг

8.50 – 4.50 – 1.40

21:45 Милан – Рома

1.83 – 3.50 – 4.50

22:00 Атлетико – Барселона

3.10 – 3.40 – 2.30

ТЕННИС

09:30 Новак Джокович – Себастьян Корда

1.17 – 5.00

14:30 Александр Овчаренко – Алафия Аени

2.44 – 1.51

ВОЛЕЙБОЛ

16:00 Прометей (Ж) – Пржеров (Ж)

1.02 – 12.00

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Источник Sport.ua
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