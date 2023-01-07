Сборная Португалии вскоре получит нового наставника. Уже есть договоренност
Назван вероятный преемник Фернанду Сантуша
Испанский специалист Роберто Мартинес в ближайшее время будет представлен в качестве нового главного тренера сборной Португалии.
Сообщается, что у 49-летнего уроженца испанского города Балаге уже имеется договоренность о сотрудничестве. Вскоре он подпишет контракт с национальной федерацией Португалии.
Как известно, после чемпионата мира 2022 года Мартинес покинул сборную Бельгии. Осталась без наставника и команда Португалии, из которой ушел Фернанду Сантуш. Под его руководством португальцы на мундиале в Катаре вышли в четвертьфинал. Бельгия с Мартинесом не смогла преодолеть групповую стадию ЧМ-2022.
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