Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Португалии вскоре получит нового наставника. Уже есть договоренност
Португалия
07 января 2023, 16:25 | Обновлено 07 января 2023, 16:32
334
0

Сборная Португалии вскоре получит нового наставника. Уже есть договоренност

Назван вероятный преемник Фернанду Сантуша

07 января 2023, 16:25 | Обновлено 07 января 2023, 16:32
334
0
Сборная Португалии вскоре получит нового наставника. Уже есть договоренност
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Испанский специалист Роберто Мартинес в ближайшее время будет представлен в качестве нового главного тренера сборной Португалии.

Сообщается, что у 49-летнего уроженца испанского города Балаге уже имеется договоренность о сотрудничестве. Вскоре он подпишет контракт с национальной федерацией Португалии.

Как известно, после чемпионата мира 2022 года Мартинес покинул сборную Бельгии. Осталась без наставника и команда Португалии, из которой ушел Фернанду Сантуш. Под его руководством португальцы на мундиале в Катаре вышли в четвертьфинал. Бельгия с Мартинесом не смогла преодолеть групповую стадию ЧМ-2022.

По теме:
Тьерри Анри собирается возглавить сборную Бельгии
Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной
Спортдир Ромы: «Ожидаем, что Моуриньо останется»
Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Бокс | 07 января 2023, 10:30 4
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс

Его соперник Джарон Эннис – чемпионского уровня

United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
Теннис | 06 января 2023, 23:40 0
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей

С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах пройдет командный турнир

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Футбол | 07.01.2023, 06:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Футбол | 07.01.2023, 12:40
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Футбол | 06.01.2023, 15:49
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
06.01.2023, 23:30
Теннис
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 9
Футбол
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
05.01.2023, 16:07 33
Футбол
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
06.01.2023, 11:59
Война
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
06.01.2023, 16:53 3
Биатлон
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
ГОРДОН: «Поворознюк – лидер ОПГ, убийца, калечил людей, был рейдером»
ГОРДОН: «Поворознюк – лидер ОПГ, убийца, калечил людей, был рейдером»
06.01.2023, 07:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности