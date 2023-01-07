Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Окленде.



Первая сеяная американка Кори Гауфф рагромно победила Данку Ковинич из Черногории.



В финале Коко сразится против испанки Ребеки Масаровой для которой это будет первый финал турнира WTA в карьере. Гауфф последний раз брала титул в Парме в 2021 году.

Окленд. Пары 1/2 финала

Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7] – 6:0, 6:2

Ребека Масарова [Q] – Исалин Бонавентюр [Q] – 6:3, 6:3