WTA07 января 2023, 15:22 |
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Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде
Помешать американке может Ребека Масарова
07 января 2023, 15:22 |
133
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Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Окленде.
Первая сеяная американка Кори Гауфф рагромно победила Данку Ковинич из Черногории.
В финале Коко сразится против испанки Ребеки Масаровой для которой это будет первый финал турнира WTA в карьере. Гауфф последний раз брала титул в Парме в 2021 году.
Окленд. Пары 1/2 финала
Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7] – 6:0, 6:2
Ребека Масарова [Q] – Исалин Бонавентюр [Q] – 6:3, 6:3
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