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  4. Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде
WTA
07 января 2023, 15:22 |
133
0

Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде

Помешать американке может Ребека Масарова

07 января 2023, 15:22 |
133
0
Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 250 в Окленде.

Первая сеяная американка Кори Гауфф рагромно победила Данку Ковинич из Черногории.

В финале Коко сразится против испанки Ребеки Масаровой для которой это будет первый финал турнира WTA в карьере. Гауфф последний раз брала титул в Парме в 2021 году.

Окленд. Пары 1/2 финала

Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7] – 6:0, 6:2
Ребека Масарова [Q] – Исалин Бонавентюр [Q] – 6:3, 6:3

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WTA Окленд Данка Ковинич Кори Гауфф Исалин Бонавентюр Ребека Масарова
Источник Sport.ua
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