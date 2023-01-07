Испания07 января 2023, 15:24 | Обновлено 07 января 2023, 15:37
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Жребий брошен. Известны пары 1/8 финала Кубка Испании
Борьбу за трофей продолжают 16 клубов
07 января 2023, 15:24 | Обновлено 07 января 2023, 15:37
853
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Волею жребия сформированы пары 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Матчи данной стадии розыгрыша должны состояться 18 января 2023 года.
Кубок Испании. 1/8 финала
«Сеута» — «Барселона»
«Вильярреал» — «Реал» Мадрид
«Леванте» — «Атлетико»
«Бетис» — «Осасуна
«Спортинг» — «Валенсия»
«Алавес» — «Севилья»
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
«Атлетик» — «Эспаньол»
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