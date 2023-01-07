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Испания
07 января 2023, 15:24 | Обновлено 07 января 2023, 15:37
853
0

Жребий брошен. Известны пары 1/8 финала Кубка Испании

Борьбу за трофей продолжают 16 клубов

07 января 2023, 15:24 | Обновлено 07 января 2023, 15:37
853
0
Жребий брошен. Известны пары 1/8 финала Кубка Испании
Twitter

Волею жребия сформированы пары 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Матчи данной стадии розыгрыша должны состояться 18 января 2023 года.

Кубок Испании. 1/8 финала

«Сеута» — «Барселона»

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид

«Леванте» — «Атлетико»

«Бетис» — «Осасуна

«Спортинг» — «Валенсия»

«Алавес» — «Севилья»

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»

«Атлетик» — «Эспаньол»

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Источник RFEF
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