Джокович одолел Медведева на пути в финал турнира в Аделаиде

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.



Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах переиграл экс-первую ракетку мира Даниила Медведева.



Для Ноле это был 348-й матч против соперников из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю он обошел Роджера Федерера, установив новый рекорд.



Во втором полуфинальном матче Йосихито Нисиока снялся в начале второго сета против Себастьяна Корды.

Аделаида. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:4

Себастьян Корда – Йосихито Нисиока – 7:6(5), 1:0 (отказ)