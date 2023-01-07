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  4. Джокович одолел Медведева на пути в финал турнира в Аделаиде
ATP
07 января 2023, 15:14 |
344
0

Джокович одолел Медведева на пути в финал турнира в Аделаиде

В матче за титул серб сразится против американца Себастьяна Корды

07 января 2023, 15:14 |
344
0
Джокович одолел Медведева на пути в финал турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах переиграл экс-первую ракетку мира Даниила Медведева.

Для Ноле это был 348-й матч против соперников из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю он обошел Роджера Федерера, установив новый рекорд.

Во втором полуфинальном матче Йосихито Нисиока снялся в начале второго сета против Себастьяна Корды.

Аделаида. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:4
Себастьян Корда – Йосихито Нисиока – 7:6(5), 1:0 (отказ)

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Даниил Медведев Йосихито Нисиока Новак Джокович ATP Аделаида Себастьян Корда
Источник Sport.ua
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