Джокович одолел Медведева на пути в финал турнира в Аделаиде
В матче за титул серб сразится против американца Себастьяна Корды
Состоялись матчи 1/2 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах переиграл экс-первую ракетку мира Даниила Медведева.
Для Ноле это был 348-й матч против соперников из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю он обошел Роджера Федерера, установив новый рекорд.
Во втором полуфинальном матче Йосихито Нисиока снялся в начале второго сета против Себастьяна Корды.
Аделаида. 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:4
Себастьян Корда – Йосихито Нисиока – 7:6(5), 1:0 (отказ)
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