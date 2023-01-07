Аделаида. Жабер проиграла 18-летней чешке в полуфинале

Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в трех партиях проиграла Линде Носковой (№102 WTA), которая стартовала еще в квалификации. В первом круге 18-летня чешка обыграла восьмую ракетку мира Дарью Касаткину.

Для Линды это будет первый финал на уровне WTA.



Румынка Ирина Бегу, которая до этого отцепила Веронику Кудерметову и Алену Остапенко, проиграла Арине Соболенко.

Аделаида. 1/2 финала

Линда Носкова [Q] – Онс Жабер [1] – 6:3, 1:6, 6:3

Арина Соболенко [2] – Ирина Бегу – 6:3, 6:2