WTA07 января 2023, 14:59 | Обновлено 07 января 2023, 15:14
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Аделаида. Жабер проиграла 18-летней чешке в полуфинале
Линда Носкова будет сражаться за первый титул WTA
07 января 2023, 14:59 | Обновлено 07 января 2023, 15:14
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Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в трех партиях проиграла Линде Носковой (№102 WTA), которая стартовала еще в квалификации. В первом круге 18-летня чешка обыграла восьмую ракетку мира Дарью Касаткину.
Для Линды это будет первый финал на уровне WTA.
Румынка Ирина Бегу, которая до этого отцепила Веронику Кудерметову и Алену Остапенко, проиграла Арине Соболенко.
Аделаида. 1/2 финала
Линда Носкова [Q] –
Арина Соболенко [2] – Ирина Бегу – 6:3, 6:2
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