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  4. Аделаида. Жабер проиграла 18-летней чешке в полуфинале
WTA
07 января 2023, 14:59 | Обновлено 07 января 2023, 15:14
420
0

Аделаида. Жабер проиграла 18-летней чешке в полуфинале

Линда Носкова будет сражаться за первый титул WTA

07 января 2023, 14:59 | Обновлено 07 января 2023, 15:14
420
0
Аделаида. Жабер проиграла 18-летней чешке в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова и Онс Жабер

Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в трех партиях проиграла Линде Носковой (№102 WTA), которая стартовала еще в квалификации. В первом круге 18-летня чешка обыграла восьмую ракетку мира Дарью Касаткину.

Для Линды это будет первый финал на уровне WTA.

Румынка Ирина Бегу, которая до этого отцепила Веронику Кудерметову и Алену Остапенко, проиграла Арине Соболенко.

Аделаида. 1/2 финала

Линда Носкова [Q] – Онс Жабер [1] – 6:3, 1:6, 6:3
Арина Соболенко [2] – Ирина Бегу – 6:3, 6:2

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Арина Соболенко Алена Остапенко Онс Жабер WTA Аделаида Линда Носкова Ирина Бегу
Источник Sport.ua
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