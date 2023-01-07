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Испания
07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:35
330
0

ВИДЕО. Мудрик хочет в Арсенал, смерть Виалли, ставим на Реал Мадрид

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 января 2023, 11:29 | Обновлено 07 января 2023, 11:35
330
0
ВИДЕО. Мудрик хочет в Арсенал, смерть Виалли, ставим на Реал Мадрид

1. Мудрик склоняется к варианту с командой Микеля Артеты
2. Чеферин – единственный кандидат на пост президента УЕФА
3. Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
4. Прогноз на матч Вильярреал – Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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