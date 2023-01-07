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  4. Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
Англия
07 января 2023, 05:13 |
262
0

Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии

Мислав Оршич стал игроком «Саутгемптона»

07 января 2023, 05:13 |
262
0
Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
ФК Саутгемптон

«Саутгемптон» объявил о подписании контракта с форвардом сборной Хорватии Миславом Оршичем, который выступал в загребском «Динамо». Соглашение рассчитано на два с половиной года.

На недавнем чемпионате мира Оршич занял третье место в составе сборной Хорватии. В частности, он забил решающий пенальти в послематчевой серии с Бразилией и принес своей команде победу в матче за «бронзовые» медали с Марокко.

За загребское «Динамо» Оршич провел 216 матчей, забив 91 гол. Кроме того, футболист является лучшим бомбардиром загребцев на международной арене за всю историю (28 голов).

Оршич стал первым приобретением «Саутгемптона» в зимнее трансферное окно.

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Саутгемптон Мислав Оршич трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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