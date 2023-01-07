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  4. Усиление чемпионом. Аякс приобрел голкипера сборной Аргентины
Испания
07 января 2023, 03:43 |
193
0

Усиление чемпионом. Аякс приобрел голкипера сборной Аргентины

Голландский клуб подписал контракт с Херонимо Рульи

07 января 2023, 03:43 |
193
0
Усиление чемпионом. Аякс приобрел голкипера сборной Аргентины
ФК Аякс

Амстердамский «Аякс» объявил о подписании контракта с аргентинским голкипером Херонимо Рульи. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Контракт Рульи принадлежал испанскому «Вильярреалу», которому «Аякс» заплатит 8 миллионов евро. Эта сумма может быть увеличена до 10 миллионов благодаря бонусам. В составе «Вильярреала» Рульи выиграл Лигу Европы УЕФА в 2021 году.

30-летний голкипер был запасным в сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира в Катаре.

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Источник ФК Аякс
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