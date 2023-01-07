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Англия
07 января 2023, 02:55 | Обновлено 07 января 2023, 03:08
57
0

Норвич назначил главным тренером немецкого специалиста

Новым коучем «канареек» стал Давид Вагнер

07 января 2023, 02:55 | Обновлено 07 января 2023, 03:08
57
0
Норвич назначил главным тренером немецкого специалиста
ФК Норвич Сити

«Норвич Сити» объявил о назначении Давида Вагнера главным тренером клуба. 51-летний немецкий специалист, наиболее известный своими успехами в «Хаддерсфилд Таун», подписал с «канарейками» контракт на год.

В тренерский штаб «Норвича» вошли Кристоф Бюлер и Эндрю Хьюз.

«Это особенный момент, которым я горжусь. Быть здесь, в Англии, в качестве главного тренера «Норвич Сити» — огромная честь», - отметил Вагнер после своего назначения.

Предыдущим коучем «Норвича» был Дин Смит, которого уволили в конце декабря. «Канарейки» выступают в Чемпионшипе и после 26 туров идут в середине турнирной таблицы.

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Давид Вагнер Норвич Чемпионшип
Источник ФК Норвич
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