Норвич назначил главным тренером немецкого специалиста
Новым коучем «канареек» стал Давид Вагнер
«Норвич Сити» объявил о назначении Давида Вагнера главным тренером клуба. 51-летний немецкий специалист, наиболее известный своими успехами в «Хаддерсфилд Таун», подписал с «канарейками» контракт на год.
В тренерский штаб «Норвича» вошли Кристоф Бюлер и Эндрю Хьюз.
«Это особенный момент, которым я горжусь. Быть здесь, в Англии, в качестве главного тренера «Норвич Сити» — огромная честь», - отметил Вагнер после своего назначения.
Предыдущим коучем «Норвича» был Дин Смит, которого уволили в конце декабря. «Канарейки» выступают в Чемпионшипе и после 26 туров идут в середине турнирной таблицы.
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