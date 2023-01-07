СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января

В субботу, 7 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Джиллингем – Лестер

11.00 – 6.00 – 1.25

14:30 Тоттенхэм – Портсмут

1.14 – 8.00 – 15.00

17:15 Вильярреал – Реал

3.30 – 3.80 – 2.05

19:00 Ювентус – Удинезе

1.75 – 3.80 – 4.50

19:30 Брентфорд – Вест Хэм

2.45 – 3.40 – 2.90

20:00 Шеффилд Уэнсдей – Ньюкасл

6.50 – 4.33 – 1.60

21:45 Монца – Интер

5.75 – 4.33 – 1.55

22:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон

1.33 – 5.50 – 8.50

22:30 Каса Пиа – Порту

8.50 – 4.33 – 1.40

ТЕННИС

07:30 Марта Костюк – Шелби Роджерс

1.61 – 2.20