Англия07 января 2023, 00:05 | Обновлено 07 января 2023, 00:22
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Важные события во всех видах спорта
07 января 2023, 00:05 | Обновлено 07 января 2023, 00:22
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В субботу, 7 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Джиллингем – Лестер
14:30 Тоттенхэм – Портсмут
17:15 Вильярреал – Реал
19:00 Ювентус – Удинезе
19:30 Брентфорд – Вест Хэм
20:00 Шеффилд Уэнсдей – Ньюкасл
21:45 Монца – Интер
22:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон
22:30 Каса Пиа – Порту
ТЕННИС
07:30 Марта Костюк – Шелби Роджерс
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