Марта Костюк – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) начнет выступления в квалификации второго турнира WTA 500 в Аделаиде.

В полуфинале отбора украинка сразится с Шелби Роджерс из США (№47 WTA). Поединок состоится пятым запуском после встречи Чжан Шуай – Ана Богдан. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролины Плишковой (№31 WTA) или Юле Нимайер (№65 WTA).

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