Украина. Премьер лига06 января 2023, 23:45 | Обновлено 06 января 2023, 23:50
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Источник: в ближайшее время Кривбасс пополнится чемпионом мира U-20
Даниил Бескоровайный год играл за Астану в аренде из словацкого ДАК 1904
06 января 2023, 23:45 | Обновлено 06 января 2023, 23:50
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В ближайшее время криворожский «Кривбасс» объявит очень интересный трансфер, сообщает ТаТоТакое.
В УПЛ возвращается выступавший за рубежом украинский центральный защитник Даниил Безкоровайный.
Футболист, который в 2019 году вместе со сборной Украины выиграл ЧМ-2019 U-20, этой зимой вернулся в словацкий ДАК 1904 из казахстанской «Астаны», где год играл в аренде (провел во всех турнирах 28 матчей без забитых голов).
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