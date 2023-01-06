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Украина. Премьер лига
06 января 2023, 23:45 | Обновлено 06 января 2023, 23:50
480
0

Источник: в ближайшее время Кривбасс пополнится чемпионом мира U-20

Даниил Бескоровайный год играл за Астану в аренде из словацкого ДАК 1904

06 января 2023, 23:45 | Обновлено 06 января 2023, 23:50
480
0
Источник: в ближайшее время Кривбасс пополнится чемпионом мира U-20
Footboom. Даниил Бескоровайный

В ближайшее время криворожский «Кривбасс» объявит очень интересный трансфер, сообщает ТаТоТакое.

В УПЛ возвращается выступавший за рубежом украинский центральный защитник Даниил Безкоровайный.

Футболист, который в 2019 году вместе со сборной Украины выиграл ЧМ-2019 U-20, этой зимой вернулся в словацкий ДАК 1904 из казахстанской «Астаны», где год играл в аренде (провел во всех турнирах 28 матчей без забитых голов).

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Кривбасс Кривой Рог Даниил Бескоровайный трансферы УПЛ трансферы ДАК 1904 Астана аренда игрока
Источник ТаТоТаке
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