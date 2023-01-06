Источник: в ближайшее время Кривбасс пополнится чемпионом мира U-20

В ближайшее время криворожский «Кривбасс» объявит очень интересный трансфер, сообщает ТаТоТакое.

В УПЛ возвращается выступавший за рубежом украинский центральный защитник Даниил Безкоровайный.

Футболист, который в 2019 году вместе со сборной Украины выиграл ЧМ-2019 U-20, этой зимой вернулся в словацкий ДАК 1904 из казахстанской «Астаны», где год играл в аренде (провел во всех турнирах 28 матчей без забитых голов).