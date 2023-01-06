Хавбеку 30 лет. Президент Динамо поздравил Буяльского с юбилеем
Буяльский назван лучшим игроком 2022 по итогам опроса болельщиков клуба
Сегодня, 6 января, исполнилось 30 лет полузащитнику киевского «Динамо» Виталию Буяльскому.
Буяльский был назван лучшим игроком 2022 года по итогам опроса болельщиков клуба.
С днем рождения юбиляра поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис:
«Дорогой Виталий! От имени всех динамовцев и меня лично поздравляю с первым взрослым юбилеем, который ты встретил в почетном статусе лучшего игрока года!
Искренне благодарен за твой личный вклад в победы и достижения команды за последние годы. Из талантливого капитана молодежной команды, который только подавал надежды на успешную взрослую карьеру, ты превратился в одного из настоящих лидеров «Динамо» на поле, с каждым годом прогрессируя и совершенствуя свое мастерство.
Уверен, что ты добьешься еще множества побед и трофеев вместе с «Динамо», покоришь не одну футбольную вершину! Кроме этого, желаю крепкого здоровья, счастья твоей семье и, конечно, скорейшей победы и мира нашей стране!»
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