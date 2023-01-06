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Украина. Премьер лига
06 января 2023, 19:59 | Обновлено 06 января 2023, 21:05
442
2

Хавбеку 30 лет. Президент Динамо поздравил Буяльского с юбилеем

Буяльский назван лучшим игроком 2022 по итогам опроса болельщиков клуба

06 января 2023, 19:59 | Обновлено 06 января 2023, 21:05
442
2
Хавбеку 30 лет. Президент Динамо поздравил Буяльского с юбилеем
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Сегодня, 6 января, исполнилось 30 лет полузащитнику киевского «Динамо» Виталию Буяльскому.

Буяльский был назван лучшим игроком 2022 года по итогам опроса болельщиков клуба.

С днем ​​рождения юбиляра поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис:

«Дорогой Виталий! От имени всех динамовцев и меня лично поздравляю с первым взрослым юбилеем, который ты встретил в почетном статусе лучшего игрока года!

Искренне благодарен за твой личный вклад в победы и достижения команды за последние годы. Из талантливого капитана молодежной команды, который только подавал надежды на успешную взрослую карьеру, ты превратился в одного из настоящих лидеров «Динамо» на поле, с каждым годом прогрессируя и совершенствуя свое мастерство.

Уверен, что ты добьешься еще множества побед и трофеев вместе с «Динамо», покоришь не одну футбольную вершину! Кроме этого, желаю крепкого здоровья, счастья твоей семье и, конечно, скорейшей победы и мира нашей стране!»

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Динамо Киев Виталий Буяльский Игорь Суркис юбилей лучший игрок
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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donnerwetter
Пора Виталию Каземировичу достигнуть рубежа 50 голов за Динамо.  И это будет гораздо больше чем у Каземиро в Реале + МЮ (Каземиро 23 февраля стукнет 31).
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