Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника

По информации ТаТоТаке, «Кривбасс» работает над усилением линии обороны. Сообщается, что клуб вскоре объявит о переходе украинского центрального защитника.

Фамилия игрока не называется.

«Кривбасс» зимой успел подписать хавбека Максима Лунева, а также попрощаться с защитником Иваном Зотько и отдать в аренду форварда Алексея Хобленко.

Команда Юрия Вернидуба первую часть сезона УПЛ завершила на 8-й позиции.