Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 20:15 |
716
0

Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника

Клуб будет активным на трансферном рынке

06 января 2023, 20:15 |
716
0
Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника
ФК Кривбасс

По информации ТаТоТаке, «Кривбасс» работает над усилением линии обороны. Сообщается, что клуб вскоре объявит о переходе украинского центрального защитника.

Фамилия игрока не называется.

«Кривбасс» зимой успел подписать хавбека Максима Лунева, а также попрощаться с защитником Иваном Зотько и отдать в аренду форварда Алексея Хобленко.

Команда Юрия Вернидуба первую часть сезона УПЛ завершила на 8-й позиции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника
С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье
«Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера
Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Бокс | 06 января 2023, 07:30 4
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс

Его соперник Джарон Эннис – чемпионского уровня

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Другие виды | 06 января 2023, 18:35 30
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?

Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06.01.2023, 14:29
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2023, 11:11
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
АНДРИЕВСКИЙ: «Хотели играть в ЛЧ, а на деле в ЛЕ ни разу не выиграли»
Футбол | 06.01.2023, 18:57
АНДРИЕВСКИЙ: «Хотели играть в ЛЧ, а на деле в ЛЕ ни разу не выиграли»
АНДРИЕВСКИЙ: «Хотели играть в ЛЧ, а на деле в ЛЕ ни разу не выиграли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20 5
Бокс
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 23
Бокс
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 6
Футбол
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
05.01.2023, 14:35 15
Футбол
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 39
Футбол
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
05.01.2023, 08:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности