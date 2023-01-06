Украина. Премьер лига06 января 2023, 20:15 |
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Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника
Клуб будет активным на трансферном рынке
06 января 2023, 20:15 |
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По информации ТаТоТаке, «Кривбасс» работает над усилением линии обороны. Сообщается, что клуб вскоре объявит о переходе украинского центрального защитника.
Фамилия игрока не называется.
«Кривбасс» зимой успел подписать хавбека Максима Лунева, а также попрощаться с защитником Иваном Зотько и отдать в аренду форварда Алексея Хобленко.
Команда Юрия Вернидуба первую часть сезона УПЛ завершила на 8-й позиции.
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