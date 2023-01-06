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Украина. Премьер лига
06 января 2023, 19:43 | Обновлено 06 января 2023, 19:50
436
2

С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье

В соперниках одесситов зимой будут клубы из Болгарии, Дании и Косово

06 января 2023, 19:43 | Обновлено 06 января 2023, 19:50
436
2
С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье
ФК Черноморец. Григорчук и Генинсон

Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье и весеннюю часть чемпионата:

«Планируется проведение трех собраний. С 10 по 15 января – в Одессе, с 16 января по 13 февраля – в Турции, с 20 февраля до возобновления чемпионата – в Одессе. Мы не будем участвовать в турнирах, но планируем 6 спаррингов с европейскими командами. Это клубы из Болгарии, Дании и Косово.

Среди кадровых потерь: ушли Петько, Суханов, Литвиненко, Кравченко и Бобко. О новых футболистах будем сообщать после подписания контрактов. Пока ищем опорного полузащитника.

Наша задача на второй круг – занять место в десятке УПЛ. Что касается Кубка Украины и его возможного проведения весной: когда будет дело – будем думать».

Черноморец завершил осеннюю часть сезона УПП на 15-м месте, имея 11 очков после 15 туров.

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Черноморец Одесса Владимир Генинсон Роман Григорчук учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи трансферы трансферы УПЛ Сергей Петько Сергей Суханов Иван Литвиненко Сергей Кравченко Иван Бобко
Источник Український футбол
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Александр Белогубко
ГРИ надо брать Авагимяна он нужен ЧО--зачем отдали Краву Ротаню на шару -надо было договариваться на обмен с доплатой
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