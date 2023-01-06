С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье

Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон рассказал о планах клуба на зимнее межсезонье и весеннюю часть чемпионата:

«Планируется проведение трех собраний. С 10 по 15 января – в Одессе, с 16 января по 13 февраля – в Турции, с 20 февраля до возобновления чемпионата – в Одессе. Мы не будем участвовать в турнирах, но планируем 6 спаррингов с европейскими командами. Это клубы из Болгарии, Дании и Косово.

Среди кадровых потерь: ушли Петько, Суханов, Литвиненко, Кравченко и Бобко. О новых футболистах будем сообщать после подписания контрактов. Пока ищем опорного полузащитника.

Наша задача на второй круг – занять место в десятке УПЛ. Что касается Кубка Украины и его возможного проведения весной: когда будет дело – будем думать».

Черноморец завершил осеннюю часть сезона УПП на 15-м месте, имея 11 очков после 15 туров.