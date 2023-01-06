Скандальная английская экс-футболиста Мейделин Райт красиво вышла из сложной ситуации.

Дело в том, что год в сеть попали фото и видео, как девушка выпивает алкогольные напитки за рулем и курит запрещенные вещества. После этого инцидента футбольный клуб «Чарльстон» выгнал девушку из команды и она покончила с футболом.

Способ зарабатывать она нашло довольно быстро – завела аккаунт на OnlyFans, где девушки и парни делятся откровенными кадрами за деньги.

Недавно девушка призналась, что за 2022 год она заработала более 500 тысяч фунтов. К слову, это намного больше чем зарплаты самых топовых футболисток в мире.

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых