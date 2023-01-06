ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Мейделин Райт завела аккаунт на OnlyFans и зарабатывает 500 тысяч фунтов год
Скандальная английская экс-футболиста Мейделин Райт красиво вышла из сложной ситуации.
Дело в том, что год в сеть попали фото и видео, как девушка выпивает алкогольные напитки за рулем и курит запрещенные вещества. После этого инцидента футбольный клуб «Чарльстон» выгнал девушку из команды и она покончила с футболом.
Способ зарабатывать она нашло довольно быстро – завела аккаунт на OnlyFans, где девушки и парни делятся откровенными кадрами за деньги.
Недавно девушка призналась, что за 2022 год она заработала более 500 тысяч фунтов. К слову, это намного больше чем зарплаты самых топовых футболисток в мире.
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
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