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Англия
06 января 2023, 14:29 |
2429
3

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых

Мейделин Райт завела аккаунт на OnlyFans и зарабатывает 500 тысяч фунтов год

06 января 2023, 14:29 |
2429
3
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Instagram. Мейделин Райт

Скандальная английская экс-футболиста Мейделин Райт красиво вышла из сложной ситуации.

Дело в том, что год в сеть попали фото и видео, как девушка выпивает алкогольные напитки за рулем и курит запрещенные вещества. После этого инцидента футбольный клуб «Чарльстон» выгнал девушку из команды и она покончила с футболом.

Способ зарабатывать она нашло довольно быстро – завела аккаунт на OnlyFans, где девушки и парни делятся откровенными кадрами за деньги.

Недавно девушка призналась, что за 2022 год она заработала более 500 тысяч фунтов. К слову, это намного больше чем зарплаты самых топовых футболисток в мире.

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых

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фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sergiy1977
Хай покаже скількі шрамів під груді і під жопою)))))))))))))) 
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+1
marko2020
Який сенс вчитися в університеті, коли можно просто показувати своє тіло за гроші. Ці всі монетизації треба заборонити.
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0
Mr Voevudskiy
Вся суть нынешних баб..
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0
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