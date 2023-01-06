Возвращение Джоковича. Известны все полуфиналисты на турнире ATP в Аделаиде

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.



Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович пока что успешно играет на австралийский земле после прошлогодней депортации и уже выиграл два матча.



Аделаида. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Новак Джокович [1] – Денис Шаповалов [7] – 6:3, 6:4

Даниил Медведев [3] – Карен Хачанов [8] – 6:3, 6:3



Нижняя часть сетки



Себастьян Корда – Янник Синнер [6] – 7:5, 6:1

Йосихито Нисиока – Алексей Попырин [Q] – 7:6(4), 6:7(8), 6:2



Аделаида. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3]

Себастьян Корда – Йосихито Нисиока