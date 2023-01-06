Возвращение Джоковича. Известны все полуфиналисты на турнире ATP в Аделаиде
В нижней половине сетки будет неожиданный финалист
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.
Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович пока что успешно играет на австралийский земле после прошлогодней депортации и уже выиграл два матча.
Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Денис Шаповалов [7] – 6:3, 6:4
Даниил Медведев [3] – Карен Хачанов [8] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Себастьян Корда – Янник Синнер [6] – 7:5, 6:1
Йосихито Нисиока – Алексей Попырин [Q] – 7:6(4), 6:7(8), 6:2
Аделаида. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3]
Себастьян Корда – Йосихито Нисиока
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