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ATP
06 января 2023, 14:17 |
81
0

Возвращение Джоковича. Известны все полуфиналисты на турнире ATP в Аделаиде

В нижней половине сетки будет неожиданный финалист

06 января 2023, 14:17 |
81
0
Возвращение Джоковича. Известны все полуфиналисты на турнире ATP в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович пока что успешно играет на австралийский земле после прошлогодней депортации и уже выиграл два матча.

Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Денис Шаповалов [7] – 6:3, 6:4
Даниил Медведев [3] – Карен Хачанов [8] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда – Янник Синнер [6] – 7:5, 6:1
Йосихито Нисиока – Алексей Попырин [Q] – 7:6(4), 6:7(8), 6:2

Аделаида. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Даниил Медведев [3]
Себастьян Корда – Йосихито Нисиока

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ATP Аделаида Новак Джокович Денис Шаповалов Даниил Медведев Карен Хачанов Себастьян Корда Янник Синнер Йосихито Нисиока Алексей Попырин
Источник Sport.ua
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