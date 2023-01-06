Эрик ТЕН ХАГ: «Санчо не готов физически и психологически»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, когда вернется Джейдон Санчо, который не играл с октября прошлого года:

«Сейчас он не готов. Не только физически, но и психологически. Он делает успехи в физической части, и это поможет ему. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не могу сказать, когда это произойдет.

Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и это один из них».