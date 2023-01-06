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WTA
06 января 2023, 13:01 |
182
0

Определились все участницы стадии 1/2 финала на турнире в Окленде

В полуфинал вышли две сеяные и два квалифаера

06 января 2023, 13:01 |
182
0
Определились все участницы стадии 1/2 финала на турнире в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф и Чжу Линь

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Окленда.

Любопытно, что из нижней половины сетки в полуфинал вышли две теннисистки, который прошли квалификацию.

Окленд. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Кори Гауфф [1] – Чжу Линь – 6:3, 6:2
Данка Ковинич [7] – Виктория Кужмова [Q] – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Исалин Бонавентюр [Q] – Лейла Фернандес [3] – 6:4, 6:2
Ребека Масарова [Q] – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)

Окленд. Пары 1/2 финала

Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7]
Исалин Бонавентюр [Q] – Ребека Масарова [Q]

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WTA Окленд Кори Гауфф Чжу Линь Данка Ковинич Виктория Кужмова Исалин Бонавентюр Лейла Фернандес Ребека Масарова Каролина Мухова
Источник Sport.ua
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