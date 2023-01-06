Определились все участницы стадии 1/2 финала на турнире в Окленде

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Окленда.



Любопытно, что из нижней половины сетки в полуфинал вышли две теннисистки, который прошли квалификацию.



Окленд. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Кори Гауфф [1] – Чжу Линь – 6:3, 6:2

Данка Ковинич [7] – Виктория Кужмова [Q] – 6:3, 6:2



Нижняя часть сетки



Исалин Бонавентюр [Q] – Лейла Фернандес [3] – 6:4, 6:2

Ребека Масарова [Q] – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)

Окленд. Пары 1/2 финала

Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7]

Исалин Бонавентюр [Q] – Ребека Масарова [Q]