Определились все участницы стадии 1/2 финала на турнире в Окленде
В полуфинал вышли две сеяные и два квалифаера
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Окленда.
Любопытно, что из нижней половины сетки в полуфинал вышли две теннисистки, который прошли квалификацию.
Окленд. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Кори Гауфф [1] – Чжу Линь – 6:3, 6:2
Данка Ковинич [7] – Виктория Кужмова [Q] – 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Исалин Бонавентюр [Q] – Лейла Фернандес [3] – 6:4, 6:2
Ребека Масарова [Q] – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)
Окленд. Пары 1/2 финала
Кори Гауфф [1] – Данка Ковинич [7]
Исалин Бонавентюр [Q] – Ребека Масарова [Q]
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