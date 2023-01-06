Коррупция – дело такое. В рф заявили, что «успех» их сборной на ЧМ купили

Бывший игрок сборной россии по футболу, а ныне тренер на клубном уровне (правда, без работы уже 2 года) Андрей Канчельскис заявил, что игры сборной россии были куплены на ЧМ-2018 по футболу, который проходил как раз таки на россии:

«Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу».

Отметим, что на Мундиале 2018 года сборная россии по футболу дошла до четвертьфинала турнира, обыграв в 1/8 финала Испанию в серии пенальти.