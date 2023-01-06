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06 января 2023, 10:36 | Обновлено 06 января 2023, 10:50
193
0

Чемпион чемпионов. Месси получил признание от авторитетного издания

Журналисты L'Équipe составили топ-5 самых ярких спортсменов 2022 года

06 января 2023, 10:36 | Обновлено 06 января 2023, 10:50
193
0
Чемпион чемпионов. Месси получил признание от авторитетного издания
Twitter. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины по футболу и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси признан «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии авторитетного издания L'Équipe.

Трофей «Чемпион чемпионов» вручается самому яркому спортсмену по итогам года. Отметим, что рейтинг составлен по результатам тайного голосования, которое завершилось несколькими днями ранее, 4 декабря.

По итогу голосования Месси набрал 808 очков. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко), а тройку замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

Топ-5 самых ярких спортсменов 2022 года по версии L'Équipe

  1. Лионель Месси (футбол)
  2. Килиан Мбаппе (футбол)
  3. Рафаэль Надаль (теннис)
  4. Ремко Эвенепул (велогонки)
  5. Макс Ферстаппен (автогонки)
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L'Equipe Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Рафаэль Надаль Ремко Эвенпул Макс Ферстаппен
Источник L'Equipe
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