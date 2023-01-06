Чемпион чемпионов. Месси получил признание от авторитетного издания

Форвард сборной Аргентины по футболу и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси признан «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии авторитетного издания L'Équipe.

Трофей «Чемпион чемпионов» вручается самому яркому спортсмену по итогам года. Отметим, что рейтинг составлен по результатам тайного голосования, которое завершилось несколькими днями ранее, 4 декабря.

По итогу голосования Месси набрал 808 очков. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко), а тройку замкнул испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

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