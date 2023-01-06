За него борются топ-клубы. Стал известен лучший молодой игрок 2022 года
Джуд Беллингем обогнал всех своих сверстников
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего молодого футболиста по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.
19-летний англичанин получил 115 очков. На втором месте расположился немец Джамал Мусиала, а тройку замкнул хорватский защитник Йошко Гвардиол.
Отметим, что Беллингем выиграл эту награду впервые. В прошлом году лучшим молодым игроком стал игрок «Барселоны» Педри, который в этот раз расположился на шестой позиции.
К слову, Беллингем является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Испанский клуб готов заплатить за него свыше 100 миллионов евро. Также игрок интересен «Ливерпулю».
Топ-5 лучших футболистов до 20 лет в 2022 году
- Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Д») – 115 очков
- Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 95 очков
- Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 55 очков
- Гави (Испания, «Барселона») – 35 очков
- Эдуардо Камавинга (Франция, «Реал») – 30 очков
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