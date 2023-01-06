За него борются топ-клубы. Стал известен лучший молодой игрок 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего молодого футболиста по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

19-летний англичанин получил 115 очков. На втором месте расположился немец Джамал Мусиала, а тройку замкнул хорватский защитник Йошко Гвардиол.

Отметим, что Беллингем выиграл эту награду впервые. В прошлом году лучшим молодым игроком стал игрок «Барселоны» Педри, который в этот раз расположился на шестой позиции.

К слову, Беллингем является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Испанский клуб готов заплатить за него свыше 100 миллионов евро. Также игрок интересен «Ливерпулю».

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