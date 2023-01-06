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  4. За него борются топ-клубы. Стал известен лучший молодой игрок 2022 года
Англия
06 января 2023, 09:12 |
1505
0

За него борются топ-клубы. Стал известен лучший молодой игрок 2022 года

Джуд Беллингем обогнал всех своих сверстников

06 января 2023, 09:12 |
1505
0
За него борются топ-клубы. Стал известен лучший молодой игрок 2022 года
Twitter. Джуд Беллингем

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего молодого футболиста по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

19-летний англичанин получил 115 очков. На втором месте расположился немец Джамал Мусиала, а тройку замкнул хорватский защитник Йошко Гвардиол.

Отметим, что Беллингем выиграл эту награду впервые. В прошлом году лучшим молодым игроком стал игрок «Барселоны» Педри, который в этот раз расположился на шестой позиции.

К слову, Беллингем является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Испанский клуб готов заплатить за него свыше 100 миллионов евро. Также игрок интересен «Ливерпулю».

Топ-5 лучших футболистов до 20 лет в 2022 году

  1. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия Д») – 115 очков
  2. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 95 очков
  3. Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 55 очков
  4. Гави (Испания, «Барселона») – 35 очков
  5. Эдуардо Камавинга (Франция, «Реал») – 30 очков

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Джамал Мусиала Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Гави Йошко Гвардиол Боруссия Дортмунд Бавария РБ Лейпциг Реал Мадрид Барселона лучший игрок IFFHS
Источник IFFHS
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