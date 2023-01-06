100 кг кокаина в чемоданах! Мартиниканский футболист загремел в скандал
Жан-Мануэль Недр отличился умом и сообразительностью
Футболист сборной Мартиники по футболу Жан-Мануэль Недр и его девушка были арестованы в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков.
Сообщается, что пара пыталась провезти 100 кг кокаина в чемоданах.
Игрок выступает за «Айглюн дю Ламентин». К слову, в клубе подтвердили этот инцидент.
Отметим, что уже прошло судебное заседание, по итогам которого футболиста заключили под стражу, а его девушку выпустили под судебный залог.
Интересно, что Жан-Мануэль Недр сыграл за национальную команду Мартиники 20 матчей.
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