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  4. 100 кг кокаина в чемоданах! Мартиниканский футболист загремел в скандал
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06 января 2023, 08:40 |
487
0

100 кг кокаина в чемоданах! Мартиниканский футболист загремел в скандал

Жан-Мануэль Недр отличился умом и сообразительностью

06 января 2023, 08:40 |
487
0
100 кг кокаина в чемоданах! Мартиниканский футболист загремел в скандал
Twitter. Жан-Мануэль Недр

Футболист сборной Мартиники по футболу Жан-Мануэль Недр и его девушка были арестованы в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков.

Сообщается, что пара пыталась провезти 100 кг кокаина в чемоданах.

Игрок выступает за «Айглюн дю Ламентин». К слову, в клубе подтвердили этот инцидент.

Отметим, что уже прошло судебное заседание, по итогам которого футболиста заключили под стражу, а его девушку выпустили под судебный залог.

Интересно, что Жан-Мануэль Недр сыграл за национальную команду Мартиники 20 матчей.

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наркотики кокаин криминал суд Жан-Мануэль Недр
Источник Le Parisien
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