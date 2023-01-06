100 кг кокаина в чемоданах! Мартиниканский футболист загремел в скандал

Футболист сборной Мартиники по футболу Жан-Мануэль Недр и его девушка были арестованы в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков.

Сообщается, что пара пыталась провезти 100 кг кокаина в чемоданах.

Игрок выступает за «Айглюн дю Ламентин». К слову, в клубе подтвердили этот инцидент.

Отметим, что уже прошло судебное заседание, по итогам которого футболиста заключили под стражу, а его девушку выпустили под судебный залог.

Интересно, что Жан-Мануэль Недр сыграл за национальную команду Мартиники 20 матчей.