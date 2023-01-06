Бывший форвард харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера» Руслан Фомин рассказал о своем рекорде скорости за рулем:

«Да, мы ехали с Рустамом Худжамовым. Это был Porsche. На нем я разогнался до 307 км/ч. Трасса Донецк – Мариуполь. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Встречных машин нет, идеальная дорога. Каждый день ездили по той трассе.

Мы не жили в Мариуполе. Жили в Донецке. Мы просто менялись. У нас была четверка: я, Рустам Худжамов, Александр Чижов и Алексей Полянский. Каждый день мы меняли машины. Сегодня на моей едем, завтра – на Худжамова, и так далее. Ну, и моя очередь пришла. Это было тогда, а сейчас я уже не езжу так. Время прошло, сейчас уже все по-другому.

Может, даже было чуть больше чем 307 км/ч. После 300 на спидометр я уже не смотрел. Глаза не отрывал от дороги. Это была нереальная скорость. Деревья как картинка в телевизоре, пролетало все. Представляю, если бы, не дай Бог, что-то случилось. Но такого уже нет давно и не будет. Не хотелось бы подвергать семью опасности, надо уже думать не только про себя, а и о семье – жене и детях».