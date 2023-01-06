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Бразилия
06 января 2023, 01:05 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
310
1

Полная деградация. Экс-хавбек Зари перешел в заштатный бразильский клуб

А ведь еще каких-то три года назад Матеус Нортон выступал на уровне УПЛ

06 января 2023, 01:05 | Обновлено 06 января 2023, 01:06
310
1
Полная деградация. Экс-хавбек Зари перешел в заштатный бразильский клуб
ФК Атлетико Вотупорангуэнсе

26-летний центральный полузащитник Матеус Нортон, который с марта 2019 по февраль 2020 годов был на контракте в луганской «Заре», продолжает свое профессиональное падение.

Если в декабре 2020 года Нортон перебрался в клуб бразильской Серии D, то сейчас на правах свободного агента подписал контракт с абсолютно малоизвестным даже в пределах Бразилии клубом «Атлетико Вотупорангуэнсе».

«Атлетико Вотупорангуэнсе» выступает в третьем дивизионе футбольного чемпионата штата Сан-Паулу.

Напомним, в «Зарю» Матеус Нортон перебирался на правах свободного агента из «Флуминенсе».

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Атлетико Вотупорангуэнсе Матеус Нортон трансферы чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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dd22ff33
Вот это и есть уровень нашей лиги... Игрок который играл в УПЛ скатился до какой-то глубинки всего за два года... 
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