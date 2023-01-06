Полная деградация. Экс-хавбек Зари перешел в заштатный бразильский клуб
А ведь еще каких-то три года назад Матеус Нортон выступал на уровне УПЛ
26-летний центральный полузащитник Матеус Нортон, который с марта 2019 по февраль 2020 годов был на контракте в луганской «Заре», продолжает свое профессиональное падение.
Если в декабре 2020 года Нортон перебрался в клуб бразильской Серии D, то сейчас на правах свободного агента подписал контракт с абсолютно малоизвестным даже в пределах Бразилии клубом «Атлетико Вотупорангуэнсе».
«Атлетико Вотупорангуэнсе» выступает в третьем дивизионе футбольного чемпионата штата Сан-Паулу.
Напомним, в «Зарю» Матеус Нортон перебирался на правах свободного агента из «Флуминенсе».
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