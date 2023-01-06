Полная деградация. Экс-хавбек Зари перешел в заштатный бразильский клуб

26-летний центральный полузащитник Матеус Нортон, который с марта 2019 по февраль 2020 годов был на контракте в луганской «Заре», продолжает свое профессиональное падение.

Если в декабре 2020 года Нортон перебрался в клуб бразильской Серии D, то сейчас на правах свободного агента подписал контракт с абсолютно малоизвестным даже в пределах Бразилии клубом «Атлетико Вотупорангуэнсе».

«Атлетико Вотупорангуэнсе» выступает в третьем дивизионе футбольного чемпионата штата Сан-Паулу.

Напомним, в «Зарю» Матеус Нортон перебирался на правах свободного агента из «Флуминенсе».