Испания06 января 2023, 02:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Важные события во всех видах спорта
06 января 2023, 02:35 |
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В пятницу, 6 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
19:00 По – Монпелье
19:00 Страсбург – Анже
19:30 Эльче – Сельта
21:00 Бенфика – Портимоненсе
22:00 Валенсия – Кадис
22:00 Шатору – ПСЖ
22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон
ТЕННИС
08:00 Джоди Барредж – Леся Цуренко
09:00 Эйжи Мухаммад / Тейлор Таунсенд – Людмила Киченок / Алена Остапенко
10:00 Онс Жабер – Марта Костюк
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