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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Испания
06 января 2023, 02:35 |
10
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

Важные события во всех видах спорта

06 января 2023, 02:35 |
10
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
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В пятницу, 6 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

19:00 По – Монпелье

4.00 – 3.50 – 1.80

19:00 Страсбург – Анже

1.91 – 3.40 – 3.80

19:30 Эльче – Сельта

3.80 – 3.25 – 2.10

21:00 Бенфика – Портимоненсе

1.14 – 6.00 – 19.00

22:00 Валенсия – Кадис

1.57 – 4.00 – 5.75

22:00 Шатору – ПСЖ

17.00 – 8.00 – 1.14

22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон

1.44 – 4.50 – 7.50

ТЕННИС

08:00 Джоди Барредж – Леся Цуренко

2.37 – 1.53

09:00 Эйжи Мухаммад / Тейлор Таунсенд – Людмила Киченок / Алена Остапенко

1.91 – 1.80

10:00 Онс Жабер – Марта Костюк

1.36 – 3.20

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Источник Sport.ua
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