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05 января 2023, 20:46 | Обновлено 05 января 2023, 21:02
922
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул казахстанский клуб Актобе

31-летний вингер стал свободным агентом, поиграв полтора года в Казахстане

05 января 2023, 20:46 | Обновлено 05 января 2023, 21:02
922
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул казахстанский клуб Актобе
ФК Актобе. Виталий Балашов

Украинский полузащитник Виталий Балашов покинул клуб «Актобе» из Казахстана.

31-летний вингер стал свободным агентом. За эту команду Балашов играл с лета 2021 года.

В текущем сезоне Балашов провел 22 матча и забил 1 гол.

Виталий в своей карьере выступал за три команды УПЛ – одесский «Черноморец», «Говерлу» из Ужгорода и донецкий «Олимпик».

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Источник ФК Актобе
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