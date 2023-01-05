ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул казахстанский клуб Актобе

Украинский полузащитник Виталий Балашов покинул клуб «Актобе» из Казахстана.

31-летний вингер стал свободным агентом. За эту команду Балашов играл с лета 2021 года.

В текущем сезоне Балашов провел 22 матча и забил 1 гол.

Виталий в своей карьере выступал за три команды УПЛ – одесский «Черноморец», «Говерлу» из Ужгорода и донецкий «Олимпик».