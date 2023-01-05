Другие новости05 января 2023, 20:46 | Обновлено 05 января 2023, 21:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник покинул казахстанский клуб Актобе
31-летний вингер стал свободным агентом, поиграв полтора года в Казахстане
05 января 2023, 20:46 | Обновлено 05 января 2023, 21:02
922
0
Украинский полузащитник Виталий Балашов покинул клуб «Актобе» из Казахстана.
31-летний вингер стал свободным агентом. За эту команду Балашов играл с лета 2021 года.
В текущем сезоне Балашов провел 22 матча и забил 1 гол.
Виталий в своей карьере выступал за три команды УПЛ – одесский «Черноморец», «Говерлу» из Ужгорода и донецкий «Олимпик».
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