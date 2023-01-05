Виталий САМОЙЛОВ: «Суркис со мной поступил так, как и обещал»

Форвард «Динамо» и «Динамо-2» 1990-х Виталий Самойлов вспомнил первый разговор с Валерием Лобановским после его возвращения в Украину.

«Валерий Васильевич был суров, но мог и пошутить. Помню первую тренировку после того, как он вернулся в Украину. Он собрал игроков за день или за два до тренировки и по очереди вызвал в свой кабинет. С каждым было собеседование на 5-10 минут. Не знаю, что было у других. Только о Валике, потому что мы были близкими друзьями.

Меня привезли из Полтавы и Лобановский спрашивает: «Ну что, тебе клуб квартиру, машину дал?». Я отвечаю, что нет, ничего не дал. Он сидит и записывает. Я говорю, чтобы дали квартиру и машину, я должен заслужить своим отношением к футболу и доказывать, а не просто просить. Он сказал: «Видно, что у тебя футбол на первом месте. Это верный подход». Так он мне квартиру и не дал.

А тем, кто сказал, что нужна квартира, тот ее и получил. Я потом ходил и волосы на себе рвал. С другой стороны, прошло несколько лет, и Суркис прекрасно поступил со мной. Он сказал: «У тебя будет квартира гораздо лучше, чем получили они». Прошло некоторое время, я получил подъемные бонусы, когда он помогал мне переходить в другие клубы, и я довольно хорошо заработал. Смог купить себе гораздо большую площадь, больше комнат и не одну квартиру. Со мной Суркис поступил так, как обещал», – сказал Самойлов.