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  4. Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Англия
05 января 2023, 19:23 |
659
6

Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»

Тренер «Тоттенхэма» – о лидере своей команды

05 января 2023, 19:23 |
659
6
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что восхищается лидером атак своей команды Гарри Кейном:

«Все знают, как классный Кейн. Уверен, что он побьет все рекорды результативности в Премьер-Лиге. Гарри Кейн – пример для подражания. Суть не только в его игре, но и в поведении, и в отношении к делу.

Он готов преодолеть любые трудности, у Кейна сильный характер. Он дает правильный пример другим игрокам».

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Антонио Конте Тоттенхэм Гарри Кейн
Источник The Independent
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Комментарии 6
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avk2307
Побьет и побьет пусть, но не завоевал пока ни одного титула и перспективы прямо скажем призрачные
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0
Віталій Ткачук
Про Руні теж так казали, і про Оуена, але перший швидко постарів, а другого травми замучили. Веду до того, що не кажи гоп...
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0
pol-55
Всі від нього були в захваті  і Почеттино і Маур тепер і Конте і я також уже десь 10 к років.
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0
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