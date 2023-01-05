Англия05 января 2023, 19:23 |
659
6
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Тренер «Тоттенхэма» – о лидере своей команды
05 января 2023, 19:23 |
659
6
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что восхищается лидером атак своей команды Гарри Кейном:
«Все знают, как классный Кейн. Уверен, что он побьет все рекорды результативности в Премьер-Лиге. Гарри Кейн – пример для подражания. Суть не только в его игре, но и в поведении, и в отношении к делу.
Он готов преодолеть любые трудности, у Кейна сильный характер. Он дает правильный пример другим игрокам».
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Комментарии 6
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Побьет и побьет пусть, но не завоевал пока ни одного титула и перспективы прямо скажем призрачные
Про Руні теж так казали, і про Оуена, але перший швидко постарів, а другого травми замучили. Веду до того, що не кажи гоп...
Всі від нього були в захваті і Почеттино і Маур тепер і Конте і я також уже десь 10 к років.
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