Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что восхищается лидером атак своей команды Гарри Кейном:

«Все знают, как классный Кейн. Уверен, что он побьет все рекорды результативности в Премьер-Лиге. Гарри Кейн – пример для подражания. Суть не только в его игре, но и в поведении, и в отношении к делу.

Он готов преодолеть любые трудности, у Кейна сильный характер. Он дает правильный пример другим игрокам».