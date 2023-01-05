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  4. МАЙКОН: «Рад, что еще год смогу защищать цвета Коринтианса»
Бразилия
05 января 2023, 19:17 |
56
0

МАЙКОН: «Рад, что еще год смогу защищать цвета Коринтианса»

Хавбек «Шахтера» – о продлении аренды в бразильском клубе

05 января 2023, 19:17 |
56
0
МАЙКОН: «Рад, что еще год смогу защищать цвета Коринтианса»
ФК Коринтианс. Майкон

25-летний полузащитник Майкон, принадлежащий «Шахтеру», еще год проведет в аренде в «Коринтиансе». Новое арендное соглашение игрока рассчитано до декабря 2023 года, а «Шахтер» получит за аренду 500 тысяч евро.

«Я очень рад, что смогу защищать майку этого клуба еще год. Я в «Коринтиансе» уже несколько лет и всегда показывал, насколько я счастлив быть здесь. Спасибо всем за эту возможность. Уверен, что следующий год будет очень хорошим и щедрым на победы и титулы», – сказал Майкон.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Отметим, что Майкон выступал в «Коринтиансе» до перехода в «Шахтер» - с 2016 по 2018-й год. Всего Майкон сыграл за бразильский клуб 133 матча, в которых забил 10 голов.

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Майкон Шахтер Донецк Коринтианс
Источник ФК Коринтианс
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