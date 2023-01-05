МАЙКОН: «Рад, что еще год смогу защищать цвета Коринтианса»
Хавбек «Шахтера» – о продлении аренды в бразильском клубе
25-летний полузащитник Майкон, принадлежащий «Шахтеру», еще год проведет в аренде в «Коринтиансе». Новое арендное соглашение игрока рассчитано до декабря 2023 года, а «Шахтер» получит за аренду 500 тысяч евро.
«Я очень рад, что смогу защищать майку этого клуба еще год. Я в «Коринтиансе» уже несколько лет и всегда показывал, насколько я счастлив быть здесь. Спасибо всем за эту возможность. Уверен, что следующий год будет очень хорошим и щедрым на победы и титулы», – сказал Майкон.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Отметим, что Майкон выступал в «Коринтиансе» до перехода в «Шахтер» - с 2016 по 2018-й год. Всего Майкон сыграл за бразильский клуб 133 матча, в которых забил 10 голов.
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