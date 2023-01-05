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Италия
05 января 2023, 18:47 |
362
0

Тотти подозревают в отмывании денег

Легендарный форвард попал в неприятную историю

05 января 2023, 18:47 |
362
0
Тотти подозревают в отмывании денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный итальянский форвард Франческо Тотти подозревается в участии в отмывании денег. Как сообщают итальянские СМИ, 46-летний экс-футболист может быть причастен к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег».

В июне 2022 году с нескольких банковских счетов Тотти осуществлялись подозрительные переводы денег, связанные с казино в Лас-Вегасе, Монако и Лондоне.

Также в августе прошлого года Тотти одолжил 80 тысяч евро свекрови своего знакомого. Реальное назначение этих транзакций вызывает у экспертов большие вопросы.

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Франческо Тотти
Источник La Gazzetta dello Sport
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