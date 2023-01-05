Саутгемптон подпишет медалиста ЧМ-2022
Мислав Оршич покинет «Динамо» Загреб
«Саутгемптон» в шаге от подписания вингера «Динамо» Загреб Мислава Оршича. Уже сегодня он должен прибыть в Англию для прохождения медосмотра.
По информации английских СМИ, сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов (9 миллионов евро). Также 30-летним хорватом интересовались «Ноттингем Форест» и «Эвертон».
Недавно Оршич завоевал бронзу ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии. В Катаре на его счету 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.
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