Саутгемптон подпишет медалиста ЧМ-2022

«Саутгемптон» в шаге от подписания вингера «Динамо» Загреб Мислава Оршича. Уже сегодня он должен прибыть в Англию для прохождения медосмотра.

По информации английских СМИ, сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов (9 миллионов евро). Также 30-летним хорватом интересовались «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Недавно Оршич завоевал бронзу ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии. В Катаре на его счету 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.