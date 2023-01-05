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Англия
05 января 2023, 18:24 |
386
0

Саутгемптон подпишет медалиста ЧМ-2022

Мислав Оршич покинет «Динамо» Загреб

05 января 2023, 18:24 |
386
0
Саутгемптон подпишет медалиста ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Мислав Оршич

«Саутгемптон» в шаге от подписания вингера «Динамо» Загреб Мислава Оршича. Уже сегодня он должен прибыть в Англию для прохождения медосмотра.

По информации английских СМИ, сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов (9 миллионов евро). Также 30-летним хорватом интересовались «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Недавно Оршич завоевал бронзу ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии. В Катаре на его счету 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.

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Саутгемптон Динамо Загреб Мислав Оршич трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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