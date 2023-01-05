ВИДЕО. Суарес еще не сыграл за Гремио, зато уже собрал аншлаг
Уругвайца представили болельщикам бразильского клуба
Нападающий Луис Суарес официально представлен в качестве игрока «Гремио» из Порту-Алегри. Презентация форварда собрала на трибунах клубной арены бразильского клуба более 40 тысяч болельщиков.
Напомним, Луис Суарес подписал в «Гремио» контракт сроком на 2 года.
Луис Суарес ранее выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико» из Мадрида, а с лета 2022 года играл на родине за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года.
REVERÊNCIA!!! 🇪🇪🇪🇪 pic.twitter.com/u56e1YKnO6— Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023
SUÁREZ 🇺🇾🇪🇪 pic.twitter.com/uwxl65Pwmy— Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023
ANCHETA ENTREGANDO A “LA CELESTE” PRO LUISITO 💙🇺🇾 pic.twitter.com/An7Fx8mh13— Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023
ELE É NOSSO!!! 🇺🇾🇪🇪 pic.twitter.com/z4nQMI8Krg— Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Синие» пытаются перебить предложение «Арсенала»
Леся в трех сетах выиграла у Евы Лис