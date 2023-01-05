ВИДЕО. Суарес еще не сыграл за Гремио, зато уже собрал аншлаг

Нападающий Луис Суарес официально представлен в качестве игрока «Гремио» из Порту-Алегри. Презентация форварда собрала на трибунах клубной арены бразильского клуба более 40 тысяч болельщиков.

Напомним, Луис Суарес подписал в «Гремио» контракт сроком на 2 года.

Луис Суарес ранее выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико» из Мадрида, а с лета 2022 года играл на родине за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года.