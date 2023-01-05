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WTA
05 января 2023, 13:49 | Обновлено 05 января 2023, 13:55
304
0

Вторая ракетка мира. Стала известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

Украинка впервые сыграет против Онс Жабер из Туниса

05 января 2023, 13:49 | Обновлено 05 января 2023, 13:55
304
0
Вторая ракетка мира. Стала известна следующая соперница Костюк в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса выиграла матч второго раунда на турнире WTA 500 в Аделаиде и в 1/4 финала сразится против украинки Марты Костюк (№69 WTA).

Аделаида. Второй круг
Онс Жабер (Тунис) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(3), 6:1

Отметим, что Онс Жабер и Марта Костюк встретятся впервые.

Для украинки это будет вторая в карьере встреча против соперницы из топ-3. В прошлом году она проиграла Арине Соболенко в Дубае.

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Онс Жабер Сорана Кырстя WTA Аделаида Марта Костюк
Источник Sport.ua
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