Вторая ракетка мира. Стала известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса выиграла матч второго раунда на турнире WTA 500 в Аделаиде и в 1/4 финала сразится против украинки Марты Костюк (№69 WTA).



Аделаида. Второй круг

Онс Жабер (Тунис) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(3), 6:1



Отметим, что Онс Жабер и Марта Костюк встретятся впервые.



Для украинки это будет вторая в карьере встреча против соперницы из топ-3. В прошлом году она проиграла Арине Соболенко в Дубае.