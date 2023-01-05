Карвахаль пропустит матч с Вильярреалом

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит встретиться с «Вильярреалом» на выезде.

У Карвахаля перегружена камбаловидная мышца, поэтому участие в матче с «Вильярреалом» может усугубить состояние футболиста.

В нынешнем сезоне Карвахаль отметился одной голевой передачей в чемпионате Испании.