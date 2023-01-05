Испания05 января 2023, 13:03 | Обновлено 05 января 2023, 13:10
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Карвахаль пропустит матч с Вильярреалом
У защитника «Реала» перегружена камбаловидная мышца
05 января 2023, 13:03 | Обновлено 05 января 2023, 13:10
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Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит встретиться с «Вильярреалом» на выезде.
У Карвахаля перегружена камбаловидная мышца, поэтому участие в матче с «Вильярреалом» может усугубить состояние футболиста.
В нынешнем сезоне Карвахаль отметился одной голевой передачей в чемпионате Испании.
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