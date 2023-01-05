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WTA
05 января 2023, 14:20 |
743
0

Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Аделаиде

05 января 2023, 14:20 |
743
0
Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.

В поединке 1/4 финала основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Онс Жабер из Туниса (№2 WTA). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Линды Носковой (№102 WTA) или Виктории Азаренко (№26 WTA).

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Источник Sport.ua
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