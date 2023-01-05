Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.

В поединке 1/4 финала основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Онс Жабер из Туниса (№2 WTA). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Линды Носковой (№102 WTA) или Виктории Азаренко (№26 WTA).

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