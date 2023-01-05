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05 января 2023, 11:37 |
460
0

Полевой вратарь. Стал известен самый забивной голкипер 2022 года

Гаспар Сервио забил 4 гола в прошлом году

05 января 2023, 11:37 |
460
0
Полевой вратарь. Стал известен самый забивной голкипер 2022 года
Twitter. Гаспар Сервио

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала самого забивного голкипера в 2022 году. Им стал 30-летний аргентинский вратарь Гаспар Сервио.

Аргентинец принадлежит парагвайскому клубу «Гуарини», однако сейчас выступает на правах аренды в «Росарио Сентраль» у себя на родине. В 2022 году он забил 4 гола (3 в лиге и 1 в кубке).

Интересно, что в 2021 году он также стал самым забивным кипером года. Тогда, выступая за «Гуарини», он отличился 7 раз. Правда, все его 11 голов за последние 2 года были забиты с пенальти.

К слову, помимо Сервио, в 2022 году более одного гола забивал только один голкипер – колумбиец Хосе Луис Чунга из «Альянса Петролера» (2 гола в колумбийской лиге).

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IFFHS Росарио Сентраль чемпионат Аргентины по футболу Гаспар Сервио
Источник IFFHS
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