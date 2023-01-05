Посол Украины в Австралии призвал Aus Open отстранить спортсменов из рф

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Открытый чемпионат Австралии пойти по стопам Уимблдона и запретить российским игрокам участвовать в соревнованиях.



«Мы знаем, как важно для россии, чтобы их спортсмены выступали. Это одна из причин, почему мы видим, как много россия инвестировала в своих спортсменов для Олимпиады, когда они массово давали им допинг, а затем рф в конечном итоге оштрафовали за это.



Русские действительно уделяют большое внимание выступлениям своих спортсменов, и это в значительной степени является продолжением их внешней политики, продолжением того, что они хотят донести до мира.



Неважно, под каким флагом они выступают, это флаг, запятнанный украинской кровью. Российские спортсмены не должны участвовать ни в каких международных соревнованиях, тем более в демократических странах. Если они смогут это сделать, это будет большим достижением для россии», – сказал Мирошниченко.



Отметим, что еще в октябре 2022 года руководитель Tennis Australia Крейг Тайли подтвердил, что игроки из рф и рб будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом.