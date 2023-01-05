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05 января 2023, 11:12 |
715
0

Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года

Куртуа выиграл конкуренцию по версии IFFHS

05 января 2023, 11:12 |
715
0
Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года
Twitter. Тибо Куртуа

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего голкипера по итогам 2022 год. Им был признан вратарь сборной Бельгии и испанского «Реала» Тибо Куртуа.

Голкипер «сливочных» набрал 125 очков, а его ближайший преследователь Эмилиано Мартинес – 110 очков. Тройку замкнул кипер сборной Марокко Яссин Буну, а в пятерку попали Доминик Ливакович и Уго Льорис.

Отметим, что Куртуа выиграл награду лучшем вратарю года по версии IFFHS во 2-й раз.

Топ-5 голкиперов 2022 года по версии IFHHS:

  1. Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал») – 125 очков
  2. Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла») – 110 очков
  3. Яссин Буну (Марокко, «Севилья») – 55 очков
  4. Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб) – 30 очков
  5. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм») – 25 очков

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Яссин Буну Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес Доминик Ливакович Уго Льорис лучший вратарь Реал Мадрид Астон Вилла Севилья Динамо Загреб Тоттенхэм IFFHS
Источник IFFHS
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