Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего голкипера по итогам 2022 год. Им был признан вратарь сборной Бельгии и испанского «Реала» Тибо Куртуа.

Голкипер «сливочных» набрал 125 очков, а его ближайший преследователь Эмилиано Мартинес – 110 очков. Тройку замкнул кипер сборной Марокко Яссин Буну, а в пятерку попали Доминик Ливакович и Уго Льорис.

Отметим, что Куртуа выиграл награду лучшем вратарю года по версии IFFHS во 2-й раз.

Топ-5 голкиперов 2022 года по версии IFHHS: