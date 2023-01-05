Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года
Куртуа выиграл конкуренцию по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего голкипера по итогам 2022 год. Им был признан вратарь сборной Бельгии и испанского «Реала» Тибо Куртуа.
Голкипер «сливочных» набрал 125 очков, а его ближайший преследователь Эмилиано Мартинес – 110 очков. Тройку замкнул кипер сборной Марокко Яссин Буну, а в пятерку попали Доминик Ливакович и Уго Льорис.
Отметим, что Куртуа выиграл награду лучшем вратарю года по версии IFFHS во 2-й раз.
Топ-5 голкиперов 2022 года по версии IFHHS:
- Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал») – 125 очков
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла») – 110 очков
- Яссин Буну (Марокко, «Севилья») – 55 очков
- Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб) – 30 очков
- Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм») – 25 очков
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