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  4. ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити
Англия
05 января 2023, 10:42 |
593
0

ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 января 2023, 10:42 |
593
0
ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити

1. Выигравший ЛЧ экс-тренер Челси получил должность в клубе из Южной Кореи
2. Экс-тренер Шахтера может покинуть Лигу 1
3. Месси вернулся во Францию
4. Челси» готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика
5. Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити

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Источник Sport.ua
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