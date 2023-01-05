Англия05 января 2023, 10:42 |
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ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 января 2023, 10:42 |
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1. Выигравший ЛЧ экс-тренер Челси получил должность в клубе из Южной Кореи
2. Экс-тренер Шахтера может покинуть Лигу 1
3. Месси вернулся во Францию
4. Челси» готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика
5. Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити
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