Подозревается в насилии. В США произошла замена тренера из-за скандала

В сборной США по футболу произошла замена тренера. Вместо Грегга Берхалтера был назначен Энтони Хадсон.

Дело в том, что во время ЧМ-2022 по футболу в Катаре в федерацию футбола США поступило сообщение о том, что якобы был случай насилия со стороны Берхалтера в отношении будущей жены в 1991 году. Для расследования даже нанята юридическая фирма.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Берхалтера – Энтони Хадсон. Отметим, что ранее он работал в сборной США U-20, а также а национальных командах Бахрейна и Новой Зеландии. В 2021 году он стал ассистентом главного тренера главной команды.

К слову, США сыграет товарищеские матчи с Сербией 25 января и с Колумбией 28 января.