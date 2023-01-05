Подозревается в насилии. В США произошла замена тренера из-за скандала
Новый наставник американцев – Энтони Хадсон
В сборной США по футболу произошла замена тренера. Вместо Грегга Берхалтера был назначен Энтони Хадсон.
Дело в том, что во время ЧМ-2022 по футболу в Катаре в федерацию футбола США поступило сообщение о том, что якобы был случай насилия со стороны Берхалтера в отношении будущей жены в 1991 году. Для расследования даже нанята юридическая фирма.
Временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Берхалтера – Энтони Хадсон. Отметим, что ранее он работал в сборной США U-20, а также а национальных командах Бахрейна и Новой Зеландии. В 2021 году он стал ассистентом главного тренера главной команды.
К слову, США сыграет товарищеские матчи с Сербией 25 января и с Колумбией 28 января.
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