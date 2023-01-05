Испания05 января 2023, 04:28 | Обновлено 05 января 2023, 04:37
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ХАВИ: «Мы сами усложнили себе жизнь»
Наставник «Барселоны» – о непростой победе в матче Кубка Испании
05 января 2023, 04:28 | Обновлено 05 января 2023, 04:37
117
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Интерсити» (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
«Такое может случиться в Кубке. Семь команд первого дивизиона выбыли, большинство против команд низших лиг.
Мы сами усложнили себе жизнь. Могло быть и лучше, но мы пропустили много голов. Мы не были сильными ни в одной линии. К счастью, мы в 1/8 финала», - сказал Хави.
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