ХАВИ: «Мы сами усложнили себе жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Интерсити» (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Такое может случиться в Кубке. Семь команд первого дивизиона выбыли, большинство против команд низших лиг.

Мы сами усложнили себе жизнь. Могло быть и лучше, но мы пропустили много голов. Мы не были сильными ни в одной линии. К счастью, мы в 1/8 финала», - сказал Хави.