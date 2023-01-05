Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы сыграли ниже своих возможностей»
Наставник «Наполи» – о поражении от «Интера»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от миланского «Интера» (0:1) в матче 16-го тура итальянской Серии А.
«Интер» сделал то, что делает всегда, а именно выставил Чалханоглу против Лоботки, однако мы должны были лучше отбирать мяч и доставлять его к лицевой линии соперника. У нас было меньше качества, чем обычно. Мы играли медленно — это нас наказало.
Нам нужно было играть быстрее и больше выкладываться, потому что против такой физически сильной команды нам становится тяжело. Уровень, показанный сегодня вечером, ниже наших возможностей», - сказал Спаллетти.
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