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Германия
05 января 2023, 03:03 | Обновлено 05 января 2023, 04:38
125
0

Бавария достигла договоренности о трансфере Зоммера

Голкипер сборной Швейцарии в шаге от перехода в немецкий гранд

05 января 2023, 03:03 | Обновлено 05 января 2023, 04:38
125
0
Бавария достигла договоренности о трансфере Зоммера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Ян Зоммер близок к переходу в «Баварию». Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и четыре игры отстоял на ноль.

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Ян Зоммер трансферы трансферы Бундеслиги Бавария
Источник Николо Скира
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