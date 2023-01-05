СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января

В четверг, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

16:00 Газиантеп – Башакшехир

3.50 – 3.60 – 2.15

17:00 Аль-Наср – Аль-Таи

1.20 – 5.90 – 12.00

19:00 Трабзонспор – Гиресунспор

1.56 – 4.44 – 6.20

22:00 Челси – Манчестер Сити

5.40 – 4.18 – 1.69

22:00 Эльденсе – Атлетик

9.50 – 5.45 – 1.30

22:15 Санта Клара – Брага

4.90 – 3.92 – 1.67

ТЕННИС

08:30 Екатерина Александрова / Чжан Шуай – Людмила Киченок / Алена Остапенко

2.26 – 1.60

ГАНДБОЛ

16:45 Аргентина – Бахрейн

1.56 – 8.90 – 3.02

19:00 Испания – Румыния

1.01 – 20.00 – 20.00

21:30 Дания – Саудовская Аравия

1.01 – 67.00 – 67.00