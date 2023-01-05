Англия05 января 2023, 02:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Важные события во всех видах спорта
05 января 2023, 02:25 |
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В четверг, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
16:00 Газиантеп – Башакшехир
17:00 Аль-Наср – Аль-Таи
19:00 Трабзонспор – Гиресунспор
22:00 Челси – Манчестер Сити
22:00 Эльденсе – Атлетик
22:15 Санта Клара – Брага
ТЕННИС
08:30 Екатерина Александрова / Чжан Шуай – Людмила Киченок / Алена Остапенко
ГАНДБОЛ
16:45 Аргентина – Бахрейн
19:00 Испания – Румыния
21:30 Дания – Саудовская Аравия
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