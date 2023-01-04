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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 23:19 | Обновлено 04 января 2023, 23:28
495
0

ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»

31 декабря во время обмена пленных был освобожден брат Вячеслава Шевчука

04 января 2023, 23:19 | Обновлено 04 января 2023, 23:28
495
0
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
ФК Олимпик. Вячеслав Шевчук

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал об освобождении своего брата Сергея из российского плена путем обмена:

– Война застала моего брата в Мариуполе. Он вместе со своим батальоном пограничников и бойцами Азова защищал город. Впоследствии они передислоцировались на «Азовсталь». Сергей одним из последних сдался в плен, потому что команда оттянуть на себя войска врага была выполнена и защищаться от превосходящих сил противника больше не имело смысла.

– Общались ли вы с братом, когда он был в плену?

– Нет, россияне не давали ему возможности говорить по телефону. Я узнавал о его состоянии и где он находится – от пограничников, освобождаемых из плена. Сначала он находился в колонии для военнопленных в Еленовке именно тогда, когда ее обстреляли. Слава Богу, он остался в живых. Последним местом его дислокации была Волгоградская область. О его освобождении я узнал 31 декабря, когда увидел Сергея на фото среди других освобожденных.

– Уже успели с ним пообщаться?

– Да, мы постоянно на связи. У Сергея большая семья, он отец четырех детей. Мы все очень беспокоились о нем. Сейчас он находится в больнице. Я буду полностью заниматься его лечением. Брата ждет долгий этап восстановления, потому что его организм сильно поврежден. Сергей в плену похудел на 30 кг, в течение полугода у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое чувство, что он вернулся из концлагеря.

– Ужас. Выходит, россияне вообще не придерживаются Женевской конвенции в отношении военнопленных.

– Я вас умоляю, какая Женевская конвенция. Сергей за полгода похудел с 85 до 58 кг. На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь.

Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости. Я не хочу долго говорить на эту тему. Хочется, чтобы Сергей получал больше позитива и как можно скорее вернулся к нормальной жизни.

– Расскажите о вашем детстве с братом. Как так вышло, что вы попали в профессиональный футбол, а Сергей – на военную службу?

– Брат старше меня на год. Мы с детства вместе играли в футбол. Любовь к этому виду спорта нам привил отец, выступавший за заводскую команду. Мы вместе с братом занимались в Луцкой ДЮСШ, только в разных группах. Впоследствии Сергей окончил Львовский спортинтернат. Он даже выступал за Скалу (Стрый) на позиции правого защитника. Однако затем он принял решение завершить спортивную карьеру и стать военным. Он окончил Хмельницкую пограничную академию и стал служить по своему направлении. Каждый сам выбирает свой путь. Я очень горжусь своим братом!

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Вячеслав Шевчук Азовсталь российско-украинская война пленные Верес Ровно
Источник Український футбол
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