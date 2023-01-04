ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
31 декабря во время обмена пленных был освобожден брат Вячеслава Шевчука
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал об освобождении своего брата Сергея из российского плена путем обмена:
– Война застала моего брата в Мариуполе. Он вместе со своим батальоном пограничников и бойцами Азова защищал город. Впоследствии они передислоцировались на «Азовсталь». Сергей одним из последних сдался в плен, потому что команда оттянуть на себя войска врага была выполнена и защищаться от превосходящих сил противника больше не имело смысла.
– Общались ли вы с братом, когда он был в плену?
– Нет, россияне не давали ему возможности говорить по телефону. Я узнавал о его состоянии и где он находится – от пограничников, освобождаемых из плена. Сначала он находился в колонии для военнопленных в Еленовке именно тогда, когда ее обстреляли. Слава Богу, он остался в живых. Последним местом его дислокации была Волгоградская область. О его освобождении я узнал 31 декабря, когда увидел Сергея на фото среди других освобожденных.
– Уже успели с ним пообщаться?
– Да, мы постоянно на связи. У Сергея большая семья, он отец четырех детей. Мы все очень беспокоились о нем. Сейчас он находится в больнице. Я буду полностью заниматься его лечением. Брата ждет долгий этап восстановления, потому что его организм сильно поврежден. Сергей в плену похудел на 30 кг, в течение полугода у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое чувство, что он вернулся из концлагеря.
– Ужас. Выходит, россияне вообще не придерживаются Женевской конвенции в отношении военнопленных.
– Я вас умоляю, какая Женевская конвенция. Сергей за полгода похудел с 85 до 58 кг. На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь.
Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости. Я не хочу долго говорить на эту тему. Хочется, чтобы Сергей получал больше позитива и как можно скорее вернулся к нормальной жизни.
– Расскажите о вашем детстве с братом. Как так вышло, что вы попали в профессиональный футбол, а Сергей – на военную службу?
– Брат старше меня на год. Мы с детства вместе играли в футбол. Любовь к этому виду спорта нам привил отец, выступавший за заводскую команду. Мы вместе с братом занимались в Луцкой ДЮСШ, только в разных группах. Впоследствии Сергей окончил Львовский спортинтернат. Он даже выступал за Скалу (Стрый) на позиции правого защитника. Однако затем он принял решение завершить спортивную карьеру и стать военным. Он окончил Хмельницкую пограничную академию и стал служить по своему направлении. Каждый сам выбирает свой путь. Я очень горжусь своим братом!
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