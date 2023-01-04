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  4. Евгений ПАСИЧ: «Днепр-1 играет ярче Динамо и на уровне с Шахтером»
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 21:45 |
178
0

Евгений ПАСИЧ: «Днепр-1 играет ярче Динамо и на уровне с Шахтером»

Новичок команды уверен, что лидер способен бороться за титул УПЛ

04 января 2023, 21:45 |
178
0
Евгений ПАСИЧ: «Днепр-1 играет ярче Динамо и на уровне с Шахтером»
ФК Шахтер

Новичок «Днепра-1» Евгений Пасич, который 4 января перебрался в команду из «Вереса», верит, что сможет побороться за титул УПЛ нынешнего сезона.

– «Днепр-1« в данный момент лидирует в УПЛ. Как вы считаете, команда способна побороться за чемпионство?

– Конечно, способна. Мне нравится, как играет «Днепр-1», тренер поставил им тактику, у них хороший коллектив, который может решать задачи.

«Днепр-1» в этом сезоне выглядит ярче «Динамо» и «Шахтера»?

– «Днепр-1» точно ярче «Динамо», а с «Шахтером» где-то на равных. Думаю, во втором круге будет напряженная борьба за чемпионство. Украинский чемпионат очень сильно выровнялся, каждая команда может отобрать очки у грандов.

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Источник FanDay
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