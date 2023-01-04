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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Пока решила не ехать в Киев. Живу новостями из Украины»
WTA
04 января 2023, 20:47 |
257
0

Леся ЦУРЕНКО: «Пока решила не ехать в Киев. Живу новостями из Украины»

Теннисистка сейчас не готова вернуться в Украину

04 января 2023, 20:47 |
257
0
Леся ЦУРЕНКО: «Пока решила не ехать в Киев. Живу новостями из Украины»
instagram.com

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая начала сезон с выступлений в Австралии, рассказала о том, что давно хочет вернуться в Киев, но из-за войны пока не решается.

- Скажу, что уже, наверное, бесконечное количество раз у меня в голове возникала мысль съездить в Киев. Но я каждый раз себя останавливаю, потому что я и Киев, и Украину очень люблю и, наверное, слишком сильно, что поехав туда, я не смогу уехать. Или это будет очень эмоционально для меня. Поэтому пока что решаю туда не ехать. Эмоционально очень тяжело. Живу новостями из Украины, постоянно слежу за каждыми мельчайшими деталями, смотрю много разных видео, аналитики, фактически этим и живу в перерывах между тренировками.

Если говорить собственно обо мне, то я очень болезненно воспринимаю все события. Особенно, когда это новости о погибших. Это вообще просто ужас. Все эти разрушенные арены... Недавно пришла новость, что задело на "Антее" девятый корт...

Это все очень болезненно. Сестра в новогоднюю ночь смотрела какое-то кино, ничего не подозревая, а потом такой взрыв, то ли ПВО, то ли что, но была уверена, что сейчас повылетают окна. Это я так, немного пожаловалась, но, понятно, что у всех украинцев сейчас такая беда.

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Источник Большой теннис Украины
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