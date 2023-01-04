Днепр-1 готовит переход еще одного игрока Вереса

Защитник Евгений Пасич, который перебрался из «Вереса» в «Днепр-1», рассказал о том, что его брат Геннадий может последовать по его пути из Ровно в Днепр.

«Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он тоже может присоединиться к «Днепру-1».

«Посмотрим, как оно будет, еще рано о чем-то рассуждать», — сказал Евгений.

Геннадий Пасич, выступающий на позиции флангового хавбека, в нынешнем сезоне провел 10 матчей.