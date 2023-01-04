Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 готовит переход еще одного игрока Вереса
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 20:05 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
971
0

Днепр-1 готовит переход еще одного игрока Вереса

Братья Пасичи могут снова оказаться в одной команде

04 января 2023, 20:05 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
971
0
Днепр-1 готовит переход еще одного игрока Вереса
ФК Верес. Геннадий Пасич

Защитник Евгений Пасич, который перебрался из «Вереса» в «Днепр-1», рассказал о том, что его брат Геннадий может последовать по его пути из Ровно в Днепр.

«Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он тоже может присоединиться к «Днепру-1».

«Посмотрим, как оно будет, еще рано о чем-то рассуждать», — сказал Евгений.

Геннадий Пасич, выступающий на позиции флангового хавбека, в нынешнем сезоне провел 10 матчей.

По теме:
Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Геннадий Пасич Евгений Пасич Верес Ровно Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник FanDay
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Футбол | 04 января 2023, 09:37 5
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому

Англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом

Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Футбол | 04 января 2023, 09:15 3
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси

Роналду – недосягаем

Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.01.2023, 16:27
Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Теннис | 04.01.2023, 10:20
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
Футбол | 04.01.2023, 12:55
«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
04.01.2023, 14:59 6
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
03.01.2023, 06:25 29
Другие виды
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
03.01.2023, 11:06 13
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
03.01.2023, 13:59 1
Футбол
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
03.01.2023, 15:50 7
Бокс
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
03.01.2023, 12:31 5
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности