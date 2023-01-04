Украина. Премьер лига04 января 2023, 20:05 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
971
0
Днепр-1 готовит переход еще одного игрока Вереса
Братья Пасичи могут снова оказаться в одной команде
04 января 2023, 20:05 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
971
0
Защитник Евгений Пасич, который перебрался из «Вереса» в «Днепр-1», рассказал о том, что его брат Геннадий может последовать по его пути из Ровно в Днепр.
«Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он тоже может присоединиться к «Днепру-1».
«Посмотрим, как оно будет, еще рано о чем-то рассуждать», — сказал Евгений.
Геннадий Пасич, выступающий на позиции флангового хавбека, в нынешнем сезоне провел 10 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2023, 09:37 5
Англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом
Футбол | 04 января 2023, 09:15 3
Роналду – недосягаем
Футбол | 04.01.2023, 16:27
Теннис | 04.01.2023, 10:20
Футбол | 04.01.2023, 12:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2023, 14:59 6
03.01.2023, 06:25 29
03.01.2023, 11:06 13
03.01.2023, 13:59 1
03.01.2023, 21:09 4
03.01.2023, 15:50 7
02.01.2023, 19:10 6
03.01.2023, 12:31 5